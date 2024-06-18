Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России

17 июня 2024 года стало особенным днем для Земфиры* – завершился ее тур, начавшийся 24 февраля 2022-го, когда начались всем известные события, из-за которых знаменитости пришлось обосноваться за границей. Последний концерт артистки состоялся в Кишиневе. Пребывание в столице Молдавии напомнило ей о родине.

Во время своего выступления Земфира призналась, что ее охватила ностальгия. По словам рок-певицы, это чувство усиливается благодаря поклонникам, которые создают ощущение постоянства и стабильности. "Вы напомнили мне о России", – сказала музыкант.

После тура, который занял 2,5 года, Земфира* начинает новый этап в своей жизни. Об этом 47-летняя артистка также рассказала поклонникам во время концерта.

Напомним, Земфира* не появляется в России после высказываний на общественно-политические темы. Артистка неоднократно давала понять, что не согласна с внешнеполитическим курсом страны. Она демонстрирует верность своим принципом и твердость позиции, несмотря на критику соотечественников.

* Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.