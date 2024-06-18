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Среда 19 июня

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Соседов влез в скандал с Басковым и Бузовой: Надо понимать, с кем общаешься

Соседов влез в скандал с Басковым и Бузовой: Надо понимать, с кем общаешься

Сергей Соседов прокомментировал поведение Николая Баскова на "Премии МУЗ-ТВ 2024".

Николая Баскова довольно часто приглашают в качестве ведущего на различные светские мероприятия, фестивали и телевизионные проекты. Организаторы, продюсеры видят в народном артисте талантливого конферансье. Но далеко не все довольны тем, как певец ведет себя на сцене. Многим кажутся его шутки как минимум неуместными.

Например, его раскритиковала Ольга Бузова, о внешнем виде которой высказался Николай Басков. На "Премии МУЗ-ТВ 2024" певец назвал артистку новогодней елкой (таким образом оценил ее наряд), а также отметил, что впервые увидел ее полностью одетой. Ольга же сказала, что иногда лучше молчать, даже если ты являешься ведущим.

Ольга Бузова. Фото: YouTube / @muztv

Николая Баскова также ополчилась фигуристка Алина Загитова, которая выступила на "Премии МУЗ-ТВ 2024" вместе с Люсей Чеботиной. Народный артист назвал спортсменку "дорогой подтанцовкой". 

Поведение Баскова также осудили актер Стас Садальский и бизнесвумен, блогер Мария Погребняк, которая дружит с Бузовой. В скандал влез и телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов. Но он не стал критиковать Николая. Напротив, он заступился за него.

Соседов считает, что шутки Баскова не обидные, а, напротив, остроумные и веселые. "Нужна находчивость и чуткость, потому что надо понимать, с кем ты общаешься", – сказал Сергей в беседе со "Звездачом".

Телеведущий признался, что был удивлен, когда увидел, что Николай Басков нашел себя в роли ведущего и делает это очень хорошо. 

18 июня 2024, 20:03
Николай Басков. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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