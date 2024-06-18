Соседов влез в скандал с Басковым и Бузовой: Надо понимать, с кем общаешься

Николая Баскова довольно часто приглашают в качестве ведущего на различные светские мероприятия, фестивали и телевизионные проекты. Организаторы, продюсеры видят в народном артисте талантливого конферансье. Но далеко не все довольны тем, как певец ведет себя на сцене. Многим кажутся его шутки как минимум неуместными.

Например, его раскритиковала Ольга Бузова, о внешнем виде которой высказался Николай Басков. На "Премии МУЗ-ТВ 2024" певец назвал артистку новогодней елкой (таким образом оценил ее наряд), а также отметил, что впервые увидел ее полностью одетой. Ольга же сказала, что иногда лучше молчать, даже если ты являешься ведущим.

Николая Баскова также ополчилась фигуристка Алина Загитова, которая выступила на "Премии МУЗ-ТВ 2024" вместе с Люсей Чеботиной. Народный артист назвал спортсменку "дорогой подтанцовкой".

Поведение Баскова также осудили актер Стас Садальский и бизнесвумен, блогер Мария Погребняк, которая дружит с Бузовой. В скандал влез и телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов. Но он не стал критиковать Николая. Напротив, он заступился за него.

Соседов считает, что шутки Баскова не обидные, а, напротив, остроумные и веселые. "Нужна находчивость и чуткость, потому что надо понимать, с кем ты общаешься", – сказал Сергей в беседе со "Звездачом".

Телеведущий признался, что был удивлен, когда увидел, что Николай Басков нашел себя в роли ведущего и делает это очень хорошо.