Переехавший в США Андрей Разин бросил могилу 16-летнего сына

Семь лет назад Андрей Разин похоронил своего 16-летнего сына Александра. Музыкальный продюсер был вне себя от горя и долгое время держал траур. Чтобы почтить память ребенка, он решил построить на Троекуровском кладбище мемориал. Мастера возвели на участке часовню из мрамора, которую венчают золотые купола. Однако сейчас стройка остановлена, а сам Разин бросил могилу наследника и уехал в США.

Источник передает, что снаружи комплекс выглядит вполне прилично, и большая часть внешних работ завершена. Однако внутри часовни – доски и разбросанные холсты. Сама могила Саши тоже выглядит неухоженной. До своего отъезда Разин рассказывал, что место захоронения сына стоит 3 миллиона евро (285 454 194 рублей). Только на фундамент он потратил миллион долларов, уверял Андрей. Кроме того, над объектом трудились лучшие мастера, которых шоумен привез из Италии.

Напомним, Саша скончался от сердечного приступа. До этого мальчик подхватил вирус и болел тем, что в народе называют обычной простудой. Однако, не долечившись до конца, ребенок вернулся в школу. На прогулке с девушкой наследнику Разина стало плохо, и он в мгновение скончался. Сам продюсер "Ласкового мая" считает, что причиной ухода его сына стала черная магия. Из-за зависти на Сашу навели порчу, уверяет шоумен.

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