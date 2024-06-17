Втихаря, чтоб никто не узнал: вот зачем вернулся сбежавший из России Меладзе

После скандального выступления в Дубае Валерий Меладзе старается не появляться в России. Из-за своих слов артист лишился всех концертов, а значит, и заработка. Теперь певец разъезжает со своим шоу по Европе и выступает в небольших залах и ресторанах.

Однако недавно артиста все же заметили на Родине. Меладзе приехал в страну втихаря, но засветился в ресторане на Рублевке. Вероятно, артист хотел, чтобы о его визите никто не узнал, ведь о поездке он ни слова не сказал в своих социальных сетях. Да и супруга Альбина Джанабаева, которая куда активнее ведет блог, тоже умолчала о планах мужа.

Есть две версии, зачем публично отвернувшийся от России Меладзе вернулся. Совсем недавно артист впервые стал дедом. Его дочь Софико родила внука. Вероятно, исполнитель хита "Салют, Вера" захотел повидаться с малышом. Кроме того, поговаривают, что Валерий продолжает выступать на закрытых вечеринках и корпоративах в стране. Судя по всему, заслуженный артист решил совместить приятное с полезным: и с родственниками повидаться, и денег для безбедной жизни за границей подзаработать.

Напомним, ранее стало известно, что Меладзе не против снова петь в России, но только при условии, что это останется в тайне. За корпоратив в Москве артист просит минимум 12 миллионов рублей.

Свою супругу, к слову, певец оставил дома в Испании. В европейской стране Меладзе купил виллу еще в 2016 году. Недавно Джанабаева показывала интерьер дома. Поклонники отметили, что жилплощадь супругов за границей выглядит куда скромнее, чем роскошная вилла в России.