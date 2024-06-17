В край обнаглевшая Пугачева решила попользовать россиян: опять выставляет условия

Больше двух лет назад Алла Пугачева с мужем-иноагентом и детьми перебралась в Израиль. В Россию артистка старается наведываться только по делам, и чаще всего все ее дела связаны с накопившейся за годы творчества недвижимостью. Длительное время Алла Борисовна пытается продать жилье. Например, свой легендарный замок в Грязи и дачу на берегу Истринского водохранилища, в который в 90-е приезжали все сливки шоу-бизнеса и устраивали пышные вечеринки.

В этом доме ее внук Никита Пресняков познакомился со своей супругой Аленой. А после бабушка подарила ему свою дачу. Сейчас трехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров с территорией 80 соток принадлежит Никите, а тот уже второй год безуспешно пытается его продать.





Учитывая, что недвижимость все никак не обретет нового владельца, желающих стать обладателем дачи Пугачевой немного. Да и Пресняков никак не может определиться с ценой. Сначала особняк стоил 132,5 миллиона рублей, потом цена подскочила до 136. На какое-то время объявление о продаже пропало с площадок, а затем снова появилось. Судя по всему, Пугачева решила попользовать россиян даже в этом вопросе и выставила новые условия – 152 миллиона рублей за дачу. Получается, что за все это время жилплощадь в Подмосковье выросла в цене почти на 20 миллионов рублей.

По мнению риелторов, рост цен связан с периодически растущим интересом к артистке. Как только он повышается, так и особняк дорожает.

По словам специалистов, интерес к даче Аллы Борисовны есть, но покупатели так и не находятся. В первую очередь это связано с тем, что дом старенький и давно не видел ремонта. На рынке недвижимости за такую цену есть и куда более привлекательные варианты. Однако наглость певицы не знает предела, и, вероятно, она считает, что жилплощадь должна продаться просто потому, что ей некогда владела она.

Ранее Филиппу Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой.