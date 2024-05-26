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Воскресенье 26 мая

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"Всегда было грязное": Разин рассказал, почему Шатунов не носил трусы

Юрий Шатунов отказывался от исподнего.

Недавно певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что не носит нижнее бельё, потому что не видит в нем смысла. Вскоре после этого продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о предпочтениях Юрия Шатунова в отношении нижнего белья.

По словам Разина, в детстве Юрий Шатунов столкнулся с проблемой редкой стирки в детском доме. Там одежду освежали всего раз в неделю. Из-за этого певец предпочитал не носить нижнее белье, потому что ему не хватало чистых вариантов. "Оно всегда было грязное", – пояснил Андрей.

Также продюсер группы сообщил: когда Аркадий Кудряшов присоединился к команде в качестве администратора, одной из его задач стала стирка личных вещей участников группы, включая носки и трусы. Однако тот якобы не проявлял особого усердия в выполнении этой обязанности. Это заставляло Юрия Шатунова чаще выбирать джинсы, которые он мог носить дольше без необходимости стирки. Также певец предпочитал носить обувь без носков, что, по словам Андрея Разина, также было связано с нежеланием Кудряшова стирать их.

Напомним, Юрия Шатунова не стало почти два года назад. Певец скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

26 мая 2024, 12:49
Юрий Шатунов. Фото: YouTube / @YuriyShatunov
Дмитрий Алексеев
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