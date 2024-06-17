Беременна? В Сети обсуждают причину скорой свадьбы 19-летней Трусовой

Александра Трусова, которая прославилась на всю Россию, заработав серебро на XXIV зимних Олимпийских играх в 2022 году, объявила о помолвке. Избранником спортсменки стал коллега Макар Игнатов. Оказалось, что парень сделал Саше предложение. В своем блоге он написал, что возлюбленная ответила согласием.

"Она сказала она "ДА!" – порадовался фигурист.





А ведь еще в прошлом году Трусова публиковала фотографии с Марком Кондратюком. Они начали встречаться в 2022 году, и поклонники были уверены, что в отношении пары все прекрасно. Однако неожиданно для всех Марк и Саша расстались осенью прошлого года. Тогда она заявила, что разрыв – не ее инициатива. А позже фигуристка стала появляться в обществе вместе с Игнатовым.

Впрочем, фанаты уверены, что Трусова все еще влюблена в своего бывшего. Ведь прошло каких-то полгода с момента расставания, и настоящее чувство так быстро не проходит. Некоторые считают, что с Игнатовым фигуристка закрутила роман, чтобы позлить Кондратюка. А когда парень неожиданно сделал предложение, не нашла другого выхода, кроме как согласиться.

"А как же Марк?! Она даже не удалила фото и видео с ним в своем аккаунте", " Марк расстался с ней. Она пыталась вернуть его обратно, но это не сработало", – высказались комментаторы.





Говорят, что фигуристка встретила своего будущего мужа во время участия в ледовом шоу, куда ее пригласила Яна Рудковская. Впрочем, поклонники так и не могут понять, почему Трусова торопится выйти замуж, ведь с Макаром она встречается всего несколько месяцев. Некоторые даже подозревают, что 19-летняя спортсменка беременна.

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