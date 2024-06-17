Королева выселила Тарзана из дома, в который он водил любовниц: "Отдельную хибару"

Несколько лет назад подробности личной жизни Сергея Глушко, известного как Тарзан, стали достоянием общественности. Он сам признался, что водил домой, в котором живет с Наташей Королевой, любовниц. Тогда многие посчитали, что артистка выгонит супруга из своей жизни и дома, однако она нашла в себе силы простить танцора. Сейчас в браке певицы царит мир, а об этом случае они публично больше не вспоминают.

Между тем выяснилось, что Королева все же выселила из семейного гнездышка Тарзана. Оказалось, что полюбивший живопись Сергей испортил всю гостиную. Масляные краски, растворитель и другие последствия увлечения Тарзана теперь на всех стенах и полах. В какой-то момент певица не выдержала и заявила, что пора положить этому конец.

"Наташа сказала: "Пристроим тебе к спортзалу отдельную хибару", – передал слова супруги Сергей.

Против такого выселения Глушко не против. Ведь, получив в свои владения отдельную комнатку, он сможет творить в удовольствие, без страха помешать жене. А Наташа, в свою очередь, отремонтирует дом, заменит коммуникации и приведет в порядок те комнаты, которые пострадали от его кисти, рассказал супруг артистки.





Такое решение обошлось исполнительнице хита "Маленькая страна" в кругленькую сумму, а именно в 5 миллионов рублей. Однако Наташа ни о чем не сожалеет, ведь смотреть дальше, как муж забрызгивает красками стены и мебель, она больше не могла. Кроме того, гораздо больше за все эти годы певица потратила, заказывая клининг, признался Тарзан.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой и Тарзана вырос копией Игоря Николаева. Поклонники советуют сделать ДНК-тест, ведь сходство очевидно.