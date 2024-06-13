Экономит на новой жене: Харламова подняли на смех из-за скромного медового месяца

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились на прошлой неделе. Пара решила не устраивать пышных торжеств, и свадьбы как таковой не было: влюбленные тихо расписались в одном из столичных ЗАГСов. Поклонники посчитали, что Гарик и Катерина сэкономили на свадьбе, но как следует отметят создание семьи в свадебном путешествии, однако и здесь они не оправдали ожидания общественности.

Оказалось, что молодожены решили никуда не ехать в свой медовый месяц и наслаждаются обществом друг друга в загородном доме Гарика на Рублевке. Ковальчук поделилась фото и видео, на которых она пьет чай, гуляет вокруг озера и катается на скутере, крепко прижавшись к мужу.





Пользователи Сети посчитали, что Харламов экономит на новой супруге, потому и не повез ее никуда. В жадности комика обвиняли не раз. Например, недавно он заявлял, что если и решится еще когда-нибудь на брак, то свадьбу отметит в своей закусочной с сосисками. Поклонники подняли ведущего Comedy Club на смех, якобы так наверняка и произошло, раз фото со свадьбы в Сети никто не опубликовал.

Впрочем, есть и другое мнение на этот счет. Некоторые считают, что Гарик с Катериной не женились, а лишь сделали вид ради пиара. Как известно, скоро выйдет новый сезон сериала "Гусар", в котором они играют главные роли. Если это действительно так, то вопросы о скромной свадьбе и медовом месяце отпадают сами собой.

Напомним, предыдущей супругой Харламова была Кристина Асмус. С актрисой юморист расписался в 2013 году. Для матери своей дочери Гарик устроил роскошный сюрприз – повез ее в путешествие на Мальдивы.