Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю

Народный артист России Николай Басков стал одним из ведущих "Премии МУЗ-ТВ 2024". И, кажется, певец запомнит этот момент надолго. Дело в том, что после выступления Ольги Бузовой артист неудачно пошутил, на что 38-летняя поп-дива обиделась.

Николай, оценив наряд Ольги на премии, решил во всеуслышание признаться, что впервые увидел поющую телеведущую полностью одетой. Очевидно, певец вспомнил недавний скандал из-за откровенного наряда Бузовой на VK Fest в Уфе. Экс-ведущей "Дома-2" слова Баскова явно не понравились, поскольку вскоре после шутки намекнула, что певец не входит в число хороших ведущих.

Тот факт, что шутка Николая Баскова "не зашла", констатировала продюсер Яна Рудковская. Она прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Супруга олимпийского чемпиона, несмотря на сказанное артистом, решила вступиться за него.

"Коля точно не со зла, надо знать Колю", – написала Яна.

Примечательно, что сам Николай Басков никак не высказывался по поводу случившегося. Оскорбленная Ольга Бузова же еще раз прокомментировала шутку певца: "Еще раз убеждаюсь: если даже у тебя микрофон в руках и ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить".

Ранее стало известно о планируемом отъезде Ольги Бузовой за границу. Телеведущая примет участие в съемках нового проекта для федерального канала. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".