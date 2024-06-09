Уже в июне: Ольга Бузова планирует улететь из России

О плотном графике телеведущей Ольги Бузовой наслышаны многие. Поклонники едва ли не в ежедневном режиме следят за перемещениями поп-дивы по стране. Тем более делают они это с легкостью, ведь знаменитость активно ведет социальные сети.

Однако о скорых планах Ольга Бузова поющая телеведущая пока не делится. Но музыкант Юрий Лоза узнал, что 38-летняя знаменитость собирается улететь из России уже в июне. По словам исполнителя хита "Плот", телезвезда отправится в Колумбию ради съемок нового реалити-шоу "Однажды в джунглях".

Лоза узнал об этом благодаря поступившему предложению от продюсеров проекта. Те поинтересовались, желает ли музыкант принять участие в реалити, побывав при этом в джунглях. На вопрос артист ответил отрицательно. В недавней публикации в популярной социальной сети он дал понять, что не подходит для таких шоу.

Напомним, в прошлом году состоялись съемки шоу "Сокровища императора", ведущими которого были Ольга Бузова и Михаил Галустян. Эта же пара будет вести и новое шоу на ТНТ. Съемки проекта запланированы на конец июня и практически весь июль этого года.