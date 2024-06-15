Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества

В недавней публикации в популярной социальной сети Кристина Асмус сообщила, что ее дочь Анастасия окончила начальную школу. Актриса прикрепила фотографию, сделанную в столь знаменательный день. Однако рядом с Настей не было ее отца, комика Гарика Харламова.

Почему юморист не посетил мероприятие, которое является очень важным для дочери, остается загадкой. Однако Кристина Асмус, бывшая жена Гарика, кажется, понимает, в чем дело. Она полагает, что Харламов не явился на торжество из-за недавнего события в личной жизни – комик женился.

На вопрос подписчика "Где папа?" Асмус ответила: "Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества". Своим ответом Кристина, очевидно, высмеяла экс-супруга, который на днях заключил брак с актрисой Катериной Ковальчук. Чтобы было понятно, что сказанное является шуткой, Асмус прикрепила смеющийся эмодзи.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов расторгли брак четыре года назад. Новый союз артист оформил в начале июня 2024-го. Фотографиями, сделанными в радостный день, поделилась Катерина Ковальчук в популярной соцсети. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".