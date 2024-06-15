Использовал и причинил боль: появились возмутительные детали романа Муцениеце и Кологривого

Несколько месяцев назад Никита Кологривый публично заявил, что его и Агату Муцениеце связывали не только дружеские отношения, но и нечто большее. Артист рассказал, что экранные чувства во время работы в одном проекте переросли в настоящие отношения, но были скоротечными. Сама Муцениеце никак не комментировала заявление коллеги. Из-за этого у поклонников осталось некое чувство недосказанности.

Сейчас же появились новые детали этого романа, которые многих возмутили. Их раскрыла ясновидящая Виктория Райдос. По словам экстрасенса, Кологривый поступил с Агатой подло, и артистка страдала из-за этого.

"К сожалению, она была использована им. Отношения были, скорее всего, физического плана. Был легкий, проходящий роман, который принес боль. Отношения были, но, к сожалению, стремительно закончились и принесли Агате боль", – раскрыла все карты прорицательница.

Также Райдос прокомментировала отношения между Муцениеце и ее бывшим мужем Павлом Прилучным. Напомним, актеры скандально развелись в 2020 году. До сих пор между ними идут суды, а отношения крайне напряженные. Виктория отметила, что экс-супруги пытались восстановить семью, остаться друзьями и даже ездили вместе в отпуск, но ничего не вышло.

"Вот с ее стороны есть надежда. До сих пор? Да", – добавила экстрасенс.

Ранее сообщалось, что Муцениеце и новая жена Прилучного сцепились на людях.