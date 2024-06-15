Мужа онкобольной Кейт Миддлтон уличили в изменах: "Столько лет терпела унижения"

Исчезновение Кейт Миддлтон в конце прошлого года не на шутку переполошило общественность по всему миру. Последний раз принцесса Уэльская появилась на публике в декабре, и с тех пор ее никто не видел. Королевская семья объявила, что жене Уильяма потребовалась операция на брюшную полость, которая была заранее запланирована. Однако ни о состоянии, ни о лечении Кейт не было никаких новостей.

Тогда появилось множество теорий пропажи Миддлтон. Пресечь их решила сама королевская особа и заявила, что ей диагностировали рак, в связи с чем она ставит на паузу свою деятельность и вернется к королевским обязанностям, как только ей разрешат врачи. Впрочем, поклонников это не успокоило, и многие заявили, что монаршее семейство окончательно довело принцессу.

Такого же мнения придерживается и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Она заявила, что об изменах Уильяма уже давно известно всей Европе. По словам бывшей избранницы Алекса Смерфита, наследник престола крутит роман с Леди Роузи. Кейт, разумеется, обо всем известно, но развестись с будущим королем она не может.

"Столько лет терпеть эти унижения – кого угодно доведут! Как она может развестись? Принцесса Монако Шарлин тоже хотела сбежать от принца, но ее поймали в аэропорту. Потому что ты не можешь уйти от принца, это репутация государства! Ты уже как заключенный всю жизнь", – рассуждает 44-летняя Боня.

Теперь же принцессе Уэльской приходится вдвойне тяжело. Мало того что неверность мужа стала достоянием общественности, так еще приходится сражаться с тяжелым заболеванием. По данным британских СМИ, из-за недуга Кейт сильно изменилась: у нее выпадают волосы, страдает кожа и повреждается костный мозг.