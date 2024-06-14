Покруче, чем в сериалах: Муцениеце и новая жена Прилучного сцепились на глазах у народа

Став женой Павла Прилучного, в придачу ко всему Зепюр Брутян получила семейные разборки с Агатой Муцениеце, которые тянутся годами и, кажется, заканчиваться не собираются. Только недавно прошел суд по алиментам, который бывшая жена "мажора" выиграла частично. Однако насладиться триумфом звезда "Закрытой школы" не успела: Прилучный подал ответный иск, касающийся сына и дочери.

Чего именно хочет добиться артист, точно не известно. Ходят слухи, что Павел планирует отсудить детей у бывшей жены, чтобы не платить на них алименты. Если это действительно так, то и Прилучному удастся то, что он задумал, то платить бывшему мужу за содержание детей будет уже Агата.

Мириться с решением экс-возлюбленного Муцениеце не намерена. В недавнем ролике она прокомментировала эту ситуацию, отметив, что Прилучный – "классный парень" и мог бы принять ситуацию с достоинством.

"Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики!" — не без сарказма заявила актриса.

Судя по всему, это видео попало и к Зепюр Брутян. Новая супруга Прилучного не смогла смолчать. Она написала целый пост в своем блоге, и хоть и не переходила на личности, подписчики поняли, кому именно он адресован.

"То, что говорят обо мне другие никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство – это стиль жизни!" — выдала артистка.

Ранее стало известно, что Прилучный высмеял и унизил жену на публике.