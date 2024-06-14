Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"

Поющая телеведущая Ольга Бузова появилась на "Премии МУЗ-ТВ" – одном из самых долгожданных светских мероприятий года. Знаменитость выступила с песней "Верни". Представление, которое устроила 38-летняя поп-дива на сцене, сейчас обсуждают в Сети. Как и то, что произошло после выступления Ольги.

Перед тем, как поблагодарить публику за теплый прием, Бузова искупалась в овациях. И пока поющая телеведущая наслаждалась моментом, ведущий церемонии Николай Басков решил пошутить: "Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью". Очевидно, народный артист таким образом упомянул недавний скандал из-за откровенного наряда Ольги во время ее выступления в Уфе в День защиты детей.

Слова Баскова Бузовой явно не понравились. Она на мгновение изменилась в лице, после чего сказала с дрожью в голосе, едва сдерживая слезы: "Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось". Этими словами артистка осадила Николая, который неудачно пошутил.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов ответил бывшей жене Ольге Бузовой, которая в очередной раз публично высмеяла его. Слова спортсмена приводил женский журнал "Клео.ру".