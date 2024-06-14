Вцепилась в маму и боится отпустить: Нюша показала грустную дочь, которую отдала мужу-изменнику

После сообщений о расставании с мужем Игорем Сивовым певица Нюша заявила, что их общие дети остаются жить с супругом. По словам артистки, детям так комфортнее, кроме того, она сможет приезжать к 2-летнему Саффрону и 5-летней Серафиме-Симбе, когда пожелает. С мужем удалось расстаться по-хорошему, сохранив дружеские отношения, заявила Нюша.

Поклонники певицы, к слову, не поняли решения артистки и раскритиковали ее. Мол, как может мать лишить ребенка собственной любви и заботы. Сама же исполнительница хита "не перебивай" старается не вступать в перепалку с такими комментаторами. Она выложила снимок с дочерью, пытаясь доказать, что дети не обделены ее вниманием.





Подписчиков певицы это не убедило. Напротив, они увидели в глазах Серафимы-Симбы грусть. На снимке девочка вцепилась ручками в маму и словно боится ее отпустить.

"Он отобрал у вас детей?", "Я не верю, что вы сами решили бросить своих детей, учитывая их возраст. Им нужна в первую очередь мама", "Очень красивая, но как маме можно оставить детей? Я ради своей ушла с работы. И плевать, что без мужа", "Жаль что дети не с вами... У дочки глазки грустные... Скучает по маме…", — высказались комментаторы.

Напомним, слухи о том, что брак Нюши рушится, появились давно. В начале этого года в Сеть попали кадры, на которых муж артистки целуется с другой девушкой. Сама певица тогда не комментировала произошедшее, а позже объявила о разводе. Тогда же стало известно, что в последнее время в паре был открытый брак. То есть каждый из супругов может быть близок с другими людьми.