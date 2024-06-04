"Разные эксперименты": Нюша согласилась на свободные отношения в браке с Сивовым

Недавно стало известно о разводе певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Эта новость не стала неожиданностью для общественности, так как уже давно было заметно, что в отношениях пары не все гладко. Сначала мужа певицы, о неверности которого ранее говорила сама Нюша, но потом простила, стали видеть в компании других девушек. Их физический контакт не оставлял сомнений в том, что это не просто дружеские отношения. Позже певица стала выходить в свет без украшения, которое символизирует брачный союз, – обручального кольца.

Нюша поделилась подробностями своего расставания с Сивовым в недавнем интервью. Она рассказала, что они пытались спасти свой брак и даже рассматривали вариант свободных отношений. "У нас были разные эксперименты в отношениях", – призналась исполнительница хита "Чудо". Однако, несмотря на все попытки, через полтора года после принятия смелых решений они все же пришли к разводу, к которому уже были морально готовы.

Нюша подала документы на развод в мае 2024 года. Их брак продлился всего семь лет. За это время у пары родились двое детей: дочь Серафима, которую они называют Симбой, ей пять лет, и сын Саффрон, которому скоро исполнится два года.