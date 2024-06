Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой

Биографические мюзиклы пользуются большой популярностью. Из тех, которые шли в России, вспоминаются We Will Rock You, основанный на песнях группы Queen, названный в честь одной из них и поставленный в МДМ. Музыкальный спектакль "Эвита" по биографии первой леди Аргентины Эвы Перон был в Екатеринбурге. Теперь же в столице успехом идет мюзикл "Секрет", основанный на песнях группы "Секрет".

"Я знаю только одного человека в нашей стране, по песням и биографии которого можно сделать такой же шикарный спектакль – это Алла Пугачева, – считает Филипп Киркоров. – Он мог бы так и называться – "Алла".





Киркорову сразу же сообщили о нерешаемой проблеме в этой связи – сложностях с авторскими правами, если этот мюзикл все-таки решат ставить. Мол, очень много людей писало для Пугачевой. "А вот со мной проще, – уверен Филипп. – Я написал много песен. Уж сам с собой могу договориться – было бы желание. Так что если придумать классный сюжет, то вполне может получиться мюзикл, который можно было бы назвать "Дива". "Бабки" найду, все найду! Я сейчас не езжу на гастроли, так что к работе на театральной сцене готов. Хотя даже необязательно мне самому там играть!"