"Хотела избавиться": почему Семенович на самом деле уменьшила грудь

Раньше Анна Семенович страдала из-за чрезмерного внимания мужчин. Артистка понимала, что все дело в ее груди, которая отличается пышностью и красотой. Поэтому певица решила уменьшить бюст, обратившись за помощью к пластическому хирургу.

По словам Анны Семенович, ее категорически не устраивает тот факт, что из-за большой груди мужчины не замечают другие ее качества. Своим решением об уменьшении груди она решила подчеркнуть, что интересна не только формами, но и душевными качествами.

"Я хотела избавиться от этой груди, сказать, что еще есть я", – рассказала артистка.

Семенович призналась, что первая операция по уменьшению груди была неудачной, поэтому пришлось избавляться от последствий. В течение полутора лет певице пришлось заниматься здоровьем, и только потом она начала налаживать свою личную жизнь.

Ранее Анна Семенович рассказала жуткую историю о том, как ее едва не изнасиловали. Певица вспомнила, как однажды, покидая вместе с подругой ночной клуб, ее заставили сесть в машину к незнакомым мужчинам. Тогда она думала лишь о самом страшном. Как ей удалось спастись? Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".