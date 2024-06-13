Угрожали оружием: похищенную Анну Семенович едва не изнасиловали

Если сейчас Анна Семенович окружена вниманием мужчин и с легкостью может им противостоять, если знаки становятся слишком навязчивыми, то в юности Анна Семенович долгое время избегала общения с представителями сильного пола из-за страшного инцидента, который произошел с ней.

В недавнем интервью Пятому каналу Семенович рассказала: когда ей было 17 лет, она вместе с подругой решила посетить ночной клуб. Девушки уже покидали заведение, как вдруг к ним подъехал большой серебристый автомобиль, из которого вышли несколько крупных мужчин. Они силой затащили Анну и ее подругу в машину и увезли в неизвестном направлении.

Девушки были в панике и не знали, что делать. Ситуация усугубилась, когда они заметили у похитителей оружие. Подруги начали кричать и сопротивляться, но преступники угрожали им пистолетом. В этот момент мир Анны словно рухнул перед глазами. Подруга плакала, а будущая певица пыталась найти способ сбежать.

Однако все усилия оказались напрасными. Девушки уже готовы были проститься с жизнью, когда на пути машины появился милицейский патруль, который остановил автомобиль. Девушек освободили, а в машине обнаружили запрещенные вещества и оружие. Преступников арестовали.