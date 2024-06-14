"Поймали и увезли": голый мужчина сорвал выступление Савичевой

Знаменитости нередко оказываются в опасных ситуациях во многом из-за того, что появляются перед разной публикой. Например, однажды Юлия Савичева сильно испугалась за свою жизнь, наблюдая за поведением неадекватного мужчины, пришедшего на концерт.

В недавней беседе с журналистами Юлия Савичева рассказала, что выступала на концерте в честь Дня города, но не стала уточнять где именно. По словам артистки, в какой-то момент на сцену выбежал голый мужчина, который был совершенно неуправляем.

Он пытался приблизиться к Юлии Савичевой, но едва ли не в последний момент охранники смогли его обезвредить. "Буквально в 10 сантиметрах от меня его поймали и увезли", – вспомнила артистка. Тогда, как призналась исполнительница, она испытала страх.

Кстати, во время общения с прессой Юлия Савичева прокомментировала слух о ее разводе с мужем. Артистка заверила, что вовсе не собирается расторгать брак с возлюбленным, поскольку все хорошо. Мол, поводов для беспокойства нет. Дело в том, что супруг артистки избегает публичные мероприятия. "Мой муж – серый кардинал", – отметила певица.