Мама Тимати показала округлившийся живот Валентины Ивановой

Похоже, в семье Тимати скоро прозвучит радостный крик новорожденного – поклонники и СМИ почти не сомневаются: рэпер и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребенка. Несмотря на то, что официального заявления от пары не поступало, точку в слухах поставила мать артиста – Симона Юнусова. Во время семейного отдыха на Мальдивах она случайно (или намеренно) показала в сторис видео, на котором отчетливо заметен округлившийся живот невестки.

Интрига вокруг возможной беременности Ивановой тянулась несколько недель. Еще в марте в разговоре с журналистами модель отрицала, что находится в положении, и выкладывала в соцсети кадры из спортзала с плоским животом. Однако недавно она разместила шуточное видео, в котором во время "телефонного разговора" между делом говорит о положительном тесте. В кадре появляется и сам Тимати, выглядящий растерянно. Подписчики восприняли ролик неоднозначно – кто-то решил, что это пранк, другие заподозрили, что за шуткой скрывается правда.

Окончательно все стало ясно после публикации Симоны. В ролике с яхты в объектив попала сидящая Валентина, и скрыть ее положение уже не представлялось возможным. Судя по внешнему виду, беременность находится не на ранней стадии, а значит, семья предпочла молчать до последнего. Подпись матери Тимати "Ура!" хоть и без контекста, но все равно подтвердила догадки аудитории.





Валентина и Тимати вместе уже около трех лет, однако стараются держать свои отношения вдали от излишнего внимания. В отличие от прежних партнерш артиста – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой – Иванова почти не делится личным в социальных сетях, но молчание тоже подогревает к интерес публики.

Если слухи подтвердятся полностью, для 41-летнего Тимати этот ребенок станет третьим. У него уже есть дочь Алиса и сын Ратмир от предыдущих отношений. Фанаты поздравляют пару, желают здоровья будущей маме и отмечают, что в этот раз Тимати выглядит особенно спокойно и сосредоточенно – как человек, который осознанно готовится стать отцом вновь.