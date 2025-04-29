Адвокаты Пи Дидди попытаются в суде доказать невменяемость рэпера

Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, готовится к предстоящему судебному процессу, который начнется уже 5 мая. Его адвокаты выработали новую стратегию защиты: они пытаются доказать, что исполнитель находился в состоянии психического расстройства в момент предполагаемых преступлений.

Юридическая команда артиста планирует привлечь в качестве эксперта профессора Колумбийского университета доктора Эли Ауна, который должен подтвердить наличие у рэпера расстройств, влияющих на способность осознавать свои действия. По задумке защиты, это может поставить под сомнение его виновность в предъявленных обвинениях.

Однако прокуратура категорически против привлечения подобного рода доказательств. По их мнению, защита нарушила процессуальные правила, поскольку не уведомила суд в положенные сроки о намерении использовать эксперта. Также прокуроры утверждают, что нет официальных медицинских заключений, свидетельствующих о том, что во время инкриминируемых действий Комбс или его предполагаемые жертвы находились под воздействием психоактивных веществ.

Ранее рэпер был арестован в сентябре 2024 года после обвинений в торговле людьми, организации преступного сговора, насилии и принуждении к участию в сексуальных актах. Следствие считает, что через свои компании, включая Bad Boy Entertainment и Combs Global, он строил целую криминальную сеть, прибегая к угрозам, оружию и разного рода насилию для удовлетворения личных интересов.

На текущий момент обвинения против Комбса были дополнены новыми эпизодами: ему вменяют сексуальную эксплуатацию женщин, перевозимых между штатами в США с 2021 по 2024 годы. В рамках процесса ожидаются показания нескольких потерпевших, в том числе певицы Кэсси Вентуры, ранее имевшей отношения с артистом.

В феврале адвокат Энтони Рикко отказался представлять интересы Пи Дидди в суде. Попытка добиться домашнего ареста под залог в 50 миллионов долларов также провалилась – суд постановил оставить рэпера под стражей.