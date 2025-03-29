Почему и как болит голова? Разговор с врачом-неврологом

Немного статистики

Как поясняет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), регулярные головные боли – это одно из наиболее часто встречающихся расстройств нервной системы. Казалось бы, что такого? Если болит голова, многие просто принимают таблетку и продолжают вести обычный образ жизни. Но есть немало людей, которых головные боли буквально выбивают из колеи, существенно снижают качество жизни. Особенно актуально это, если речь идет о мигрени.

В 2013 году были обновлены данные Глобального исследования бремени болезни (в рамках этой программы сотрудничают порядка 12 000 исследователей из 160 стран, поэтому ее данные обновляются сравнительно редко). Выяснилось, что мигрень занимает шестое место в мире среди причин инвалидизации.

Подробнее о том, на что надо обращать внимание при головной боли, нам рассказал Николай Борисович Мясников, главный врач GMS Hospital, невролог, семейный врач.





– Какие бывают виды головной боли?

– Самая распространенная – головная боль напряжения. Вызывает ощущение давления или стискивания с обеих сторон головы.

Мигрень включает в себя, помимо головной боли, и другие симптомы. Часто начинается с легкой головной боли, которая со временем усиливается, как правило она возникает с одной стороны. Боль пульсирующая, ломящая. Обычная физическая нагрузка может ее усиливать. Нередко возникает тошнота, вплоть до рвоты, повышается чувствительность к свету и звукам. Человеку хочется закрыться в темной комнате со звукоизоляцией.

Кластерные головные боли так же, как и при мигрени, поражают одну сторону головы. Возникают внезапно, в течение нескольких секунд. Иногда их сопровождает ощущение опущения верхнего века, может слезиться глаз, закладывает нос или появляется потливость с одной стороны лица.

Все вышеперечисленные типы головной боли относятся к первичным, т. е. являются проблемой как таковой. Другая группа головных болей носит название вторичных, т.е. возникших вследствие наличия других заболеваний (включая инсульты, опухоли головного мозга и другие). Например, они могут быть следствием инфекционного заболевания или приема лекарства.

– Как отличить мигрень от просто сильной головной боли?

– Мигрень чаще односторонняя. Если на боль жалуется женщина репродуктивного возраста, то нередко боль возникает на фоне гормональных ежемесячных изменений в организме.

– Можно ли вылечить мигрень навсегда или надолго избавиться от головных болей напряжения?

– Мигренью можно управлять. Задача врача и пациента как союзника в этом вопросе подобрать такое эффективное лечение и внести изменения в образ жизни, пищевое поведение, которые позволят значительно снизить частоту возникновения приступов. Это относится как к мигрени, так и головным болям напряжения. Что же касается современных разработок ученых, то в настоящее время существует и применяется целая линейка инновационных лекарств, позволяющая одним уколом раз в 1-3 месяца если не избавить человека от мигрени, то значительно снизить частоту приступов.





– Многие люди жалуются на один и тот же симптом – головную боль. Обычно пьют обезболивающее и продолжают жить обычной жизнью. А есть ли какие-то тревожные симптомы, которые говорят о том, что надо бежать к врачу?

– Очень правильный и нужный вопрос! И ответ однозначный – "Да". Мы, медики, выделяем из всех головных болей особенные, на которые нужно реагировать незамедлительно. Другими словами, такие боли могут быть признаками серьезных жизнеугрожающих состояний. К ним относятся следующие.

Внезапно возникшая головная боль. Она нарастает очень быстро, человек отмечает, что ранее он подобного никогда не испытывал.

Боль, сопровождающаяся судорогами в отдельных участках тела или во всем теле с потерей сознания.

Боль одновременно с изменением личности, поведения человека, адекватности человека (может быть замечена окружающими людьми).

Боль вместе со слабостью, онемением участков тела, проблемами с речью или зрением.

– Допустим, таких ярких симптомов нет, но головные боли человек испытывает часто. Когда пора обратиться к врачу?

– К специалисту надо идти, если у вас частые или сильные головные боли. В том числе пора обратиться за консультацией, если головная боль возникла после физических упражнений или небольшой травмы. Тревогу вызывает головная боль, которой раньше не возникало, особенно если вы старше 50 лет или вы беременны.

Еще один тревожный симптом – головная боль, сопровождающаяся повышением температуры и скованностью, спазмом мышц шеи.

– К какому врачу надо обращаться с головной болью?

– Я считаю, что первым врачом, с которым должен встретиться пациент с головной болью, должен быть терапевт. Он внимательно изучит всевозможные причины появления головной боли и, если это необходимо, направит к врачу – специалисту. В данном случае – к неврологу.

– И последний вопрос: что делать, если ребенок начал жаловаться на головную боль?

– Здесь ответ однозначный и категоричный – немедленно обратиться к врачу-педиатру.