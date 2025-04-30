Михаил Галстян объявил о разводе после 18 лет брака

Михаил Галустян официально подтвердил: его брак с Викторией завершен. Звездная пара, которую многие считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе, рассталась после почти 18 лет совместной жизни. У бывших супругов двое дочерей – Эстелла и Элина.

Новость о разводе артист сообщил сам, опубликовав пост в соцсетях. Причины разрыва Михаил не уточнил, зато подчеркнул: расставание прошло спокойно, без скандалов и претензий. Пара, по его словам, сохранила уважение и добрые отношения. Судя по тексту, решение разойтись было обоюдным и принято уже давно – развод состоялся еще в прошлом году.





Публикация получилась очень личной и трогательной. Галустян признал: "Жизнь меняет сценарии, и наш путь подошел к завершению". Он поблагодарил Викторию за прожитые годы, добавив, что развод – это не конец, а начало нового этапа. Комментарии под постом Михаил отключил, очевидно, чтобы избежать лишней шумихи.

Напомним, еще совсем недавно ничто не предвещало перемен: полгода назад Виктория тепло поздравляла мужа с 45-летием, называя его "дорогим и любимым". Михаил, в свою очередь, делился, как скучает по семье во время съемок, и признавался, что лучшее, что можно сделать с заработанными деньгами – потратить их на близких.

Ранее Паулина Андреева и Федор Бондарчук объявили о разводе.