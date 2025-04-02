"Хотелось космических масштабов": интервью с хозяйкой бренда натуральной косметики

– Откуда взялась эта концепция с космосом?

– Признаюсь честно: концепцию мы искали долго. Хотелось чего-то нетривиального, но при этом космических масштабов... Концепции, которая позволит бренду "общаться" с аудиторией, поддерживать ее и делать комплименты. Так мы и пришли к идее с космосом. Ведь каждый человек – это целая Вселенная мыслей, чувств, эмоций, стремлений, чьи мечты могут достигать по-настоящему космических масштабов.





– Расскажите о процессе разработки новых продуктов. Как у вас все устроено?

– Мы внимательно анализируем, какие ожидания у наших клиентов от использования косметики, какие их основные "боли", какие текстуры и ароматы им больше нравятся. Кроме того, конечно же, изучаем мировые тенденции на рынке косметических продуктов, пробуем, тестируем, внедряем наиболее удачные разработки в составы наших продуктов.





– Всегда было интересно, как подбираются ароматы к средствам?

– Мне важно, чтобы ароматы были уникальными, многогранными, красиво раскрывались при использовании средств. По этой причине я никогда не использую мотивы известных парфюмов, получивших мировую популярность. Например, Lost Cherry от Tom Ford. На создание этого аромата были потрачены миллионы долларов, над его узнаваемостью работали целые отделы маркетинга. Да, когда бренд косметики добавляет в формулу отдушку известного аромата и пишет название на этикетке, это увеличивает продажи. Ведь, по сути, это доступный аналог аромата-бестселлера. Но лично мне кажется, что это нечестно по отношению к бренду, создавшему оригинал. Поэтому для Cosmavera я всегда в поиске нетривиальных, интересных ароматов.





– Где вы закупаете ингредиенты? В России или в других странах?

– Сырье попадает на наше производство из разных уголков мира. В каждой из стран есть свои свои сильные позиции по ингредиентам. Допустим, лучше отдушки – у французов. Некоторые консерванты – у немцев. Также с большим удовольствием применяем и российское сырье – к примеру, у нас производят отличные экстракты, гидролаты.

– Что самое важное на производстве косметики?

– В первую очередь, важны люди. За каждым выпущенным средством стоит человек, который с любовью, ответственно выполняет свою работу. Также, безусловно, важно современное техническое оснащение. У нас полный цикл современного оборудования – от подготовки сырья до варки продукта, от его розлива до упаковки.





– Какие уроки вы извлекли за время работы над брендом?

– Всего за несколько последних лет бьюти-рынок в нашей стране сильно изменился, конкуренция просто немыслимая. У многих интересные дизайнерские решения, форматы, ароматы и так далее. Почему-то на первый план вышли “спецэффекты”, тогда как намного важнее качество и эффективность, проработанные формулы, ответственность производителя за каждое обещание на этикетке. Поверьте – ничего не спасет, ни маркетинг, ни реклама, если продукт не выполняет заявленных обещаний.





– Если бы вы занимались не косметикой, а каким-то другим бизнесом, то каким?

– Точно чем-то творческим. Мало, кто знает, но за весь визуал Cosmavera, от дизайна лимитированных коллекций до фото в наших соцсетях, отвечаю я. То есть, я не просто продюсирую съемки, а фотографирую сама! Мне это очень нравится, очень увлекает. Получаются красивые фото и вайбовые видеозарисовки о повседневном. Думаю, этим бы я и занималась, если бы не бьюти-бизнесом.



