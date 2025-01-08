Психотерапевт Наталья Олифирович: "Родители не в силах оградить ребенка от реалий мира"

Мы встречаемся с членом Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), Европейской ассоциации психотерапии (EAP), кандидатом психологических наук, автором более 300 научных публикаций в области современной психотерапии Натальей Олифирович на очень необычном мероприятии. В ресторане "Савой", в уютном девичьем кругу состоялся паблик-ток на тему "Культурный код: ценности и особенности культуры в современном мире". Как старинные русские традиции могут помочь людям XXI века и как повысить качество жизни, опираясь на родной культурный код? В рамках девичника, Наталья представила свою новую книгу "Сказки на кушетке", написанную в соавторстве с Геннадием Малейчуком, в которой, собственно, раскрыла логичные цепочки межу сказочными персонажами, семейной жизнью и воспитанию детей. Как выяснилось, при внешней простоте и кажущейся "прозрачности" старинных сказок, в них скрыто много невидимых, глубинных смыслов, отражающих суть человеческих отношений и последствий от их нарушений. Какие сказки лучше не читать детям на ночь, что может сказать психотерапевту ваш любимый персонаж и почему русские сказки так важны для нашей самоидентификации – Наталья рассказала в личной беседе.

– Наталья, вы тут обмолвились, что по первому образованию химик-органик. Что в жизни случилось, что вы решили стать психотерапевтом?

– Идею поступить на химфак в свое время активно поддержали мои родители, но я все время чувствовала, что нет, не в том месте я учусь. Порывы бросить учебу разбивались под давлением родителей, – диплом я получила. Но параллельно, в 1985-1990-х годах я постоянно изучала тему психотерапии: открывала для себя труды Фрейда, с трепетом понимая, что прикасаюсь к чему-то сакральному, ходила в Ленинскую библиотеку, изучая труды немногочисленных переведенных и отечественных психотерапевтов. В какой-то момент я окончательно определилась, что это и есть мой путь, прошла обучение, побывала школьным психологом, заведовала лабораторией "Психология и психотерапия семьи", была директором социально-психологической службы университета, стала писать книги…

– Что можно узнать читателю благодаря вашей книге, если тезисно?

– Моя книга позволяет по-новому взглянуть на знакомые всем сказочные истории и увидеть за известным сюжетом те невидимые нити, которые заставляют Аленушек спасать Иванушек, Русалочек молчать и верить, что их поймут без слов, а Золушек вкладывать силы не в себя, а в других. Посмотрите по сторонам: почти у всех нас есть такая знакомая "Золушка", "Аленушка" и "братец Иванушка", который постоянно попадает в неприятные ситуации, из которых его нужно надо спасать. Мне было интересно выявить такие логические связи, взяв сюжеты из наших любимых сказок, тех, которые нам всем читали в детстве.

Я не просто анализирую сказки, а смотрю на них через призму психотерапии. Если взглянуть на героя произведения как на клиента, то можно за историей увидеть психотерапевтические задачи.

– Почему именно через сказки вы решили решать психологические проблемы?

– Как говорил великий Джон Толкин: "Не отмахивайся от бабушкиных сказок, ведь только в них сберегается знание". А еще один, не менее уважаемый психоаналитик Эрик Берн выдвинул идею, что именно сказка лежит в основе всех наших жизненных сценариев. Что именно под воздействием раннего "родительского программирования" и выбора сказки, прочитанной нам на ночь, мы становимся теми, кем становимся. Когда ко мне приходят на прием новые клиенты, то я часто спрашиваю: "Кто ваш любимый сказочный персонаж? Какая любимая сказка?" Это во многом сразу расставляет акценты. Те искажения в сказке, которые человек привносит, пересказывая ее, и являются отражением его внутриличностного конфликта.





Оказалось, что сказки это не только развлечение. В них нам на вербальном уровне выдаются ключики для различных жизненных ситуаций, с помощью них можно решить практически все основные психологические проблемы. Ну, например, существует категория людей, которой крайне тяжело даются любые социальные контакты, они склонны к депрессии, апатии. Казалось бы, при чем тут сказки? Оказалось, что такой персонаж, как "Русалочка", ярко иллюстрирует идею о том, во что может вылиться недостаток любви в отношениях между близкими людьми. Она пытается восполнить этот пробел в течение всей своей жизни, постоянно пребывая в ожидании "другой жизни" и чуда.

– Какие у вас самой и ваших детей любимые сказки?

– Ну, у меня "ребеночек" уже подрос, ему 32 годочка. Так что вместе смотрим взрослые сказки. Благо, в последнее время в кино очень много выходит семейных картин на сказочные темы: "Русский богатырь. Финист ясный сокол", "Баба Яга спасет мир" и др. Мне лично "зашел" сериал в жанре мистической фантастики "Пищеблок", – это уже современная сказка про вампиров в пионерском лагере, снятая по одноименному роману Алексея Иванова.

– А вот скажите, есть ли сказки, которые лучше маленьким детям не читать на ночь?

– Конечно, не стоит отгораживать детей от реального мира. Все-таки постепенно ребенок должен понять, что в мире есть добро и зло, опасность и неприятности. Но нужно смотреть по самому ребенку, по тому, насколько он чувствителен и восприимчив. Кому-то только "Курочка Ряба" или "Колобок" заходит, а кому-то можно и "Спящую красавицу" в самом первом варианте прочитать – как ее представил Джамбаттиста Базиле. Не читали? Полюбопытствуйте!

Надо понимать, что мы, как родители, не в силах оградить ребенка от реалий нашего мира. К сожалению, он столкнется и с изменами, и с потерями, и со смертью. Но именно сказки способны подготовить его ко всему этому, потому что сказка всегда содержит в себе и проблему, и способ ее решения.

И если мы хорошо понимаем сказку и тот культурный код, который в ней заложен, то мы знаем, как выйти из той или иной сложной ситуации. Например, русская сказка "Финист – Ясный Сокол" учит девочку мудрости и установке не рубить с плеча: даже если любимого опоила какая-то царица, его можно вернуть и простить. А это важно, потому что измена – вторая причина развода среди населения.





Понятно, что все сказки изначально адресованы детям и нацелены на сознательное или подсознательное. Благодаря знанию о том, что в волшебной истории почти всегда есть счастливый конец, дети учатся верить в хорошее. Но все меняется, и поэтому Машенька из сказки раньше обводила Медведя вокруг пальца, а сегодня основанный на сказке мультфильм "Маша и Медведь" триумфально шествует по всему миру и позволяет и родителям, и детям отреагировать тревогу, страх, раздражение и злость, связанную с гиперактивностью детей и таким понятным желанием взрослых упорядочить и структурировать свою жизнь

– Скажите, а есть какие-то ежедневные "сказочные" ритуалы, помогающие, например, работающей маме, жене, гармонизировать свою семейную жизнь?

– Таких ритуалов, на самом деле, много. Но вот самый простой: проходя через входную дверь, на секунду остановиться и проговорить "я снимаю с себя личину профессионала, работника как "лягушачью шкурку" и становлюсь матерью, любящей женщиной, женой". Можно прямо постоять минутку на пороге, пока ключиком дверь открываешь и как мантру произнеси "я женщина, я мама, я жена, которая приносит в дом любовь". Вообще, маленькие ежедневные ритуалы, которые вы сами можете создать в своей семье, привносят в дом мир. Простое пожелание счастья на дорогу, объятия при встрече – важное выражение теплых чувств. Чтобы близкие не сжимались от страха, что вот вы сейчас вернетесь и во "всем разберетесь", а наоборот, ждали с нетерпением прихода своей "Василисы Премудрой".