"Зачем тебе это надо?": Хилькевич задумала сменить имя дочери

На красной дорожке Премии МУЗ-ТВ 2024 появилась 37-летняя актриса и телеведущая Анна Хилькевич. В настоящий момент знаменитость находится в интересном положении. Скоро телезвезда родит еще одного ребенка, чего она с нетерпением ждет.

Беременная Хилькевич успевает уделять внимание и другим отпрыскам, в частности – младшей дочери Марии, которая появилась на свет в августе 2018-го. Скоро девочке исполнится шесть лет, и перед этим артистка планирует сменить ей имя.

Анна поделилась идеей во время общения с журналистами. По словам звезды сериала "Универ", вскоре после рождения Марии стало ясно, что ее следовало бы назвать Анной-Марией, в том числе потому, что та с первых лет называла себя Анечкой. На данный момент артистка твердо решила сменить документы дочери.

"Супруг, конечно, говорит: "Зачем тебе это надо?". Но она еще в школу не пошла, поэтому это еще можно [сделать проще]", – рассказала актриса.

Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на здоровье. Беременная телезвезда начиталась статей в интернете и пришла к тревожным выводам. Вскоре она оказалась у врача, который внес ясность в ее состояние. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".