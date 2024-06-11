"Прорыдала все утро": беременная Хилькевич плачет из-за серьезного осложнения

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич откровенно рассказала своим поклонникам, что третья беременность оказалась для нее значительно труднее предыдущих. В дополнение к мучающему токсикозу, раздражительности и нервозности, актриса стала более мнительной. Недавно она заметила признаки многоводия, что может негативно сказаться на развитии ее будущего ребенка.

Анна Хилькевич призналась, что ей знакома эта проблема. Когда она вынашивала дочь Марию, то сталкивалась с подобным.

По словам актрисы, она очень утомлена, особенно в последние дни. У неё был полный упадок сил, а на ноге даже появился герпес. К тому же, многие говорят, что для текущего срока ее живот слишком большой.

"Начиталась ужасов в интернете, прорыдала все утро", – рассказала Анна.

Звезде сериала "Универ" удалось посетить акушера, которые не нашел причин для беспокойства. Однако врач строго запретил артистке работать. Анна дала обещание лишь об уменьшении нагрузки. То есть она не намерена полностью отказываться от работы.

В итоге актриса решила медитировать ради здоровой психики.

Напомним, Анна Хилькевич на протяжении девяти лет живет в браке с предпринимателем Артуром Волковым. От него телезвезда родила двух дочерей.