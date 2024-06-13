"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов в недавнем интервью Алене Жигаловой, более известной как Алена Блин, признался, что уже давно не испытывает никаких чувств к бывшей жене, поющей телеведущей Ольге Бузовой, даже негативных. Спортсмен дал понять, что не обижается на экс-супругу, которая регулярно его высмеивает на публике.

Например, недавно Бузова, вручая на одном из светских мероприятиях награду в номинации "Самый медийный футболист", заявила: чтобы быть известным футболистом, необходимо жениться на ней. Мол, играть хорошо в футбол при этом необязательно.

"Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным", – сказала 38-летняя телезвезда.

Тогда все поняли, что Ольга имела в виду бывшего мужа.

Эта шутка, как оказалось, Дмитрия не задела. "Ну она правду сказала", – констатировал спортсмен в интернет-шоу "Алена Блин Посидим". Кстати, такая реакция Тарасова ввела журналистку в ступор. Она усомнилась, что футболист действительно понял, что сказала его бывшая возлюбленная.

"Тебе пиарщик, Дим, нужен, чтоб продумывал, как ответить [Бузовой]", – высказалась Жигалова.

Однако Дмитрий Тарасов не видит смысла в том, чтобы реагировать на все, что говорит его бывшая жена. Чтобы избежать конфликтов, спортсмен предпочитает хранить молчание по поводу тем, связанных с Ольгой Бузовой, и старается не пересекаться с ней на различных мероприятиях.