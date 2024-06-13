Вдовец Заворотнюк может остаться без крыши над головой: вот что случилось в семье

Почти девять лет Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев жили в загородной вилле, которую актриса построила еще в 2015 году. Однако перед своей кончиной звезда кинематографа переписала недвижимость на своих старших наследников – 28-летнюю дочь Анну и 24-летнего сына Майкла. Сейчас в Сети активно обсуждают, что предпримут наследники Заворотнюк после ее смерти и захотят ли оставить Петра без крова над головой.

Говорят, что Чернышев не в самых хороших отношениях с семьей Анастасии. Об этом свидетельствуют и снимки с церемонии прощания с актрисой. На них Петр старается держаться в стороне и не контактировать с близкими своей супруги. Разговоры о разногласиях между родственниками, впрочем, ходили еще до кончины онкобольной артистки. После слухов о том, что фигурист завел любовницу, он не появился ни на одном семейном празднике.

Теперь звездным наследникам предстоит определиться, хотят ли они оставить без жилья своего отчима или будут делить жилплощадь с ним. Впрочем, если дети Заворотнюк решат отстаивать свою недвижимость, они могут причинить вред и своей младшей сестре Миле. Ведь если Петра прогонят, то, очевидно, он уйдет вместе с дочерью, так как является единственным опекуном пятилетней малышки. Есть вероятность, что в отместку он и вовсе может запретить родным Анастасии видеться с девочкой.

Ранее стало известно о том, какие на самом деле отношения были между Заворотнюк и мужем.