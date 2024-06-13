"Мне осталось полгода": Рома Желудь объявил о завершении своей жизни

Рома Желудь, который был на пике популярности в Сети около 10 лет назад, объявил в своем телеграм-канале о том, что его жизнь подходит к концу. 28-летний блогер сообщил, что смертельно болен. Он не уточнил диагноз, но заверил – речь не идет о раке или ВИЧ-инфекции.

Также молодой человек поспешил успокоить публику сообщениями о психическом здоровье. Мол, у него нет ни депрессии, ни других расстройств. Блогер попросил общественность не беспокоиться за него, поскольку печальные новости его нисколько не удивляют.

"Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода <...> Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев", – написал Рома в своем телеграм-канале.

В настоящий момент Рома Желудь занят продажей просторных апартаментов в одном из элитных жилых комплексов столицы. Стоимость недвижимости составляет 26 миллионов рублей. Блогеру нужны деньги, чтобы обеспечить свое пребывание в рехабе. Молодой человек хочет продлить свою жизнь, находясь в специализированном центре.

Напомним, Рома Желудь стал интернет-знаменитостью в начале 2010-х. Его ролики в Сети набирали миллионы просмотров. В том числе из-за внешности блогера часто сравнивали с американским певцом Джастином Бибером, который на тот момент был мегапопулярным. Вскоре популярность российского блогера стала стремительно снижаться. Он стал употреблять запрещенные вещества и увлекаться беспорядочными интимными связями.