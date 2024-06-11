Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека"

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева связывала красивая история любви. Он увидел ее на экране телевизора, а когда познакомился в жизни, понял, что перед ним его будущая жена. Анастасия ради счастья с фигуристом даже оставила своего возлюбленного Сергея Жигунова. В 2008 году пара расписалась и обвенчалась.

Однако после того, как Заворотнюк поставили страшный диагноз, вокруг их семьи ходило много сплетен. Поговаривали, что Петр устал от жизни с сильно изменившейся из-за недуга женой и завел любовницу. Впрочем, родные в это не верили.

По словам близких и друзей, спортсмен был рядом с супругой на протяжении всего лечения. Врачи в больницах понимали положение Петра и позволяли ему практически жить в палате с больной женой. По правилам, фигурист должен был посещать Заворотнюк только в часы приема, однако он практически не оставлял Анастасию в одиночестве.

Об отношениях между женой и мужем рассказал и друг Заворотнюк Денис Матросов, с которым она училась в Школе-студии МХАТ. Он отметил, что актриса была окружена любовью и заботой. Несмотря на все внешние изменения, Петр делал все, чтобы супруга чувствовала себя самой любимой.

"Любая болезнь, тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой...", – раскрыл правду друг актрисы.

Напомним, звезда "Моей прекрасной няни" скончалась в ночь на 30 мая. Прощание с Заворотнюк прошло на Троекуровском кладбище. На похоронах родные знаменитости просили не снимать Анастасию в гробу, так как она изменилась до неузнаваемости.

Ранее стало известно, что Заворотнюк задолго до диагноза страдала сильными головными болями и глушила ее алкоголем. Также, по словам коллег, у Анастасии падало зрение.