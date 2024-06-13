"Иноагентства было мало": что губит объявленную в розыск Лазареву*?

В четверг, 13 июня, стало известно об объявлении в розыск 57-летней телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая обосновалась за границей. Это связывают с многочисленными скандальными заявлениями знаменитости, которые касаются общественно-политических событий.

Новость прокомментировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. "Иноагентства было мало, время уголовных дел настало", – написала звезда фильма "Про Красную шапочку" в своем телеграм-канале. Артистка считает, что Лазарева* не отличается трезвым взглядом на окружающий мир, и именно поэтому телеведущая удивляет всех своим поведением.

По словам Поплавской, Татьяну Лазареву*, как актрису Яну Троянову* и актера Дмитрия Назарова, губит пристрастие к спиртным напиткам. Мол, именно алкоголь искажает картину мира некогда талантливых и востребованных представителей шоу-бизнеса.

Ранее о Татьяне Лазаревой* высказался продюсер Иосиф Пригожин. Супруг певицы Валерии назвал поведение телеведущей скотским. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

* Татьяна Лазарева и Яна Троянова внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.