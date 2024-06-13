Бывший муж подвел Гагарину: Не позорься!

Полина Гагарина оформила развод с Дмитрием Исхаковым в 2020-м. Тогда они решили, что каждый должен идти своей дорогой, несмотря на наличие общего ребенка. Сегодня бывших связывают дружеские отношения, которые они поддерживают ради дочери.

Недавно Полина Гагарина приняла участие в съемках интернет-шоу "Контакты", ведущим которого является Антон Шастун. Во время мотора артистка позвонила экс-супругу в надежде, что тот поможет ответить на один из каверзных вопросов. Певица рассчитывала на помощь Дмитрия в решении математической задачи, но тот не смог ей сказать правильный ответ.

"Ну подумай, не позорься", – сказала Полина, пытаясь взбодрить бывшего мужа.

В итоге Исхаков подвел Гагарину, которая, согласно правилам шоу, должна дойти до финала благодаря правильным ответам тех, кто находится в списке контактов певицы.

Напомним, в 2017 году Полина Гагарина родила от Дмитрия Исхакова дочь Мию. У артистки также есть сын от первого мужа, актера Петра Кислова. Сегодня наследнику певицы 17 лет.

Кстати, дети пошли по стопам Полины Гагариной. Например, сын исполнительницы хита "Спектакль окончен" занят аранжировками для выступлений участников шоу "Голос". Творческие способности демонстрирует и дочь артистки. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".