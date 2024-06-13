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Пригожин назвал скотским поведение объявленной в розыск Лазаревой*

Пригожин назвал скотским поведение объявленной в розыск Лазаревой*

Продюсер догадывается, почему Татьяна Лазарева* ведет себя именно так.

Иосиф Пригожин высказался о телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая объявлена в розыск. Продюсер отметил, что люди, признанные иностранными агентами, не вызывают у него ни одобрения, ни уважения, а лишь возмущение. Как он отметил, все обладают такими взглядами, как Лазарева*. Супруг певицы Валерии признался, что относится к таким людям с большой осторожностью, поскольку их лицемерие вызывает у него сильное негодование.

Пригожин считает, что некоторые люди начинают демонстрировать ненависть, когда их личная жизнь, дела или работа не складываются. При этом, по мнению продюсера, такие люди, как Лазарева*, часто имели больше возможностей и ресурсов, чем те, кто остался в стране. Однако многие из тех, кто уехал, сейчас находятся на уровне попрошаек. Иосиф считает недопустимым осуждать свой народ и называет это поведение низким, как это делает, например, та же Татьяна.

"То, что вы поливаете свой народ, – это скотство", – сказал муж Валерии.

Иосиф Пригожин добавил, что людям, которые действительно заняты делом, некогда заниматься сплетнями и интригами, в отличие от тех, кто занимается этим постоянно. Он сравнил таких людей с пожилыми женщинами, которые обсуждают новости во дворе.

Напомним, Татьяна Лазарева* уже давно переехала в Европу, где раздает интервью и делится своей антироссийской позицией, а также снимает так называемые передачи, высмеивая родину.

* Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

13 июня 2024, 16:09
Татьяна Лазарева. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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