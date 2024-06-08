Дети Полины Гагариной пошли по ее стопам

Российская певица Полина Гагарина, известная своими музыкальными достижениями и участием в различных телешоу, также является матерью двоих детей, которые активно участвуют в ее жизни и карьере. Можно сказать, они пошли по стопам матери.

Ее сын Андрей, который скоро достигнет совершеннолетия, сотрудничает с ней, занимаясь музыкальными аранжировками для конкурсантов на шоу "Голос". Мия, ее младшая дочь, в возрасте шести лет дебютировала на большой сцене вместе с матерью, что помогло ей лучше адаптироваться к частым командировкам родительницы.

Дети Полины понимают и поддерживают ее в профессиональной деятельности, несмотря на ее загруженный график и частые отлучки из дома. Они испытывают гордость за успехи своей матери и активно участвуют в ее проектах. Несмотря на это, им особенно дороги моменты, когда родительница находится дома. Время, проведенное вместе, наполнено сердечными разговорами и общением, что делает эти мгновения особенно ценными для всей семьи.

Ранее Полина Гагарина рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограммов после родов. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".