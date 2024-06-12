60-летняя вдова Михаила Задорнова в купальнике произвела фурор

Михаил Задорнов был в браке дважды. С первой супругой Велтой, артист прожил больше 35 лет. Со второй избранницей Еленой Бомбиной он был до последних дней своей жизни. Однако актер обзавелся только одной наследницей, которую назвали Еленой. Сейчас дочь прославленного юмориста и сама стала мамой и живет в Мальте.

Воспитывать двоих девочек Елене помогает родительница. Супруга Михаила Задорнова хоть и не живет на острове, но весьма часто там появляется. А недавно она отметила день рождения. Дочь поздравила маму в своем блоге.

"Моей НаиЛюбимейшей Бабушке Моих Троих Детей опять исполнилось Шестнадцать!" – написала наследница Михаила Николаевича.

Среди снимков, которые Елена выложила в Сеть, были кадры с детьми и совместные фото мамы и дочери. Однако фурор произвела фотография, на которой вдова Задорнова запечатлена в купальнике. Избранница артиста снялась в воде в монокини голубого цвета. Подписчики отметили, насколько хорошо Елена выглядит для своих 60 лет.

"Она потрясающе выглядит! Дай бог ей здоровья, как можно больше таких радостных моментов в жизни, вдохновения на творчество, классных путешествий!", "Какие вы восхитительные!" – засыпали комплиментами жену артиста.





Напомним, Михаила Задорного не стало семь лет назад. Артист продолжительное время сражался с раком головного мозга, но недуг оказался сильнее. Юмориста похоронили в Латвии.

Ранее стало известно, что от глиобластомы скончалась другая популярная актриса – Анастасия Заворотнюк. Друг звезды кинематографа рассказал, какие на самом деле были отношения между артисткой и ее мужем Петром Чернышевым.