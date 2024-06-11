Хающую русских Троянову* ждут серьезные проблемы: заинтересовался СК

В недавнем интервью звезда сериала "Ольга" Яна Троянова* заявила, что жители России заслуживают крики с призывами к их убийству, в том числе детей. В продолжение своей мысли артистка привела в пример высказывания украинцев о том, что лишь мертвый русский является хорошим.

Вскоре в официальном телеграм-канале Следственного комитета России появилось сообщение о готовящейся проверке скандальных заявлений Трояновой*. Ее поручил провести председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", – сообщила пресс-служба ведомства.

Очевидно, теперь Яну Троянову* ждут серьезные проблемы. Известно, что в настоящий момент артистка проживает за границей, откуда и делает скандальные заявления. Согласно последним данным, звезда сериала "Ольга" находится во Франции.

"Там она обычная фашистка", – написала актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале, комментируя новость о заинтересованности СК словами Трояновой*.

Ранее за антироссийские высказывания поплатился актер Алексей Панин. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".

* Яна Троянова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.