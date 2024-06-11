Блогер обвинила Николаева в вымогательстве 1,5 миллиона рублей

Блогер Карина Мурашкина утверждает, что композитор Игорь Николаев требует от нее 1,5 миллиона рублей. Причиной этого, по мнению девушки, стали её комедийные видеоролики, снятые под песню "Выпьем за любовь". Как рассказала Карина, представители Николаева подали множество жалоб на ее ютуб-канал, после чего его удалили.

Она выразила свое разочарование и усталость от постоянного стресса и необходимости обращаться к психиатру. Она также призвала коллег-блогеров быть осторожнее при использовании музыки отечественных артистов в своих видео, чтобы избежать подобных проблем.

Журналисты пытались выйти на связь с людьми из окружения Игоря Николаева ради уточнения слов Мурашкиной, но тщетно. Остается надеется, что вскоре артист сам выскажется о случившемся и пояснит, насколько слова блогера являются правдивыми.

Ранее сообщалось, что у Игоря Николаева есть пять неоплаченных налоговых долгов на общую сумму около 120 тысяч рублей. Если он не погасит задолженность в установленный срок, то столкнется с определенными трудностями. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".