Пора задуматься: Катя Лель нашла объяснение загадочным сигналам из космоса

Недавние сообщения в телеграм-каналах о загадочных сигналах из космоса, поступающих каждые 54 минуты, вызвали волну обсуждений. Даже ученые не могут точно определить их природу. Певица Катя Лель, известная своими заявлениями о контактах с инопланетными существами, высказала свое мнение по этому поводу в недавней беседе с журналистами.

По мнению Кати Лель, человечество должно осознать, что мы не единственные обитатели Вселенной. Она считает, что эти сигналы могут быть посланиями от других цивилизаций, которые окружают нас. Наступило время истины, и люди должны задуматься о своем месте в космосе, считает артистка.

На вопрос о том, что могут означать эти сигналы, певица уверенно заявила, что это попытка инопланетян установить контакт и донести до нас важную информацию. По ее словам, эти существа хотят, чтобы мы раскрыли свое сознание и приняли новую информацию без страха. Она подчеркнула, что это не несет опасности и призывает людей впустить любовь в свои сердца.

Катя Лель убеждена, что инопланетные цивилизации ждут нашего духовного пробуждения и готовы к взаимодействию с нами. Она считает, что они могут телепатически считывать нашу энергию и информацию. Певица призывает людей прислушаться к себе и осознать, что вокруг нас существуют высшие формы жизни.