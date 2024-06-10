К 50-летию Жанны Фриске: сестра покойной артистки возвращается на сцену

Как стало известно, сестра Жанны Фриске, Наталья Фриске, возвращается на сцену ради разового воссоединится с группой "Блестящие". Экс-продюсер ныне покойной певицы Андрей Шлыков пригласил Наталью на некую премию, где должны почтить память артистки, которой в июне 2024 года исполнилось бы 50 лет.

Теперь поиск наряда для Натальи Фриске становится частью большой подготовки к мероприятию. Выбор платья стал для нее непростой задачей, поскольку довольно сложно подыскать нужный фасон. По словам Натальи, она решила взять наряд напрокат, а не тратить еще большую сумму на покупку одежды, которая нужна нечасто.

Напомним, после того, как Жанна Фриске покинула группу "Блестящие", к коллективу присоединилась ее сестра Наталья, но та не продержалась там долго. Родственница артистки не раз пробовала стать частью шоу-бизнеса, но в итоге занялась менее публичной работой. Она стала мастером перманентного макияжа.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал шокирующую историю, связанную со смертью артистки. По словам Владимира Борисовича, некто пытался заполучить снимки обнаженного тела певицы из морга. Слова мужчины приводил женский журнал "Клео.ру".