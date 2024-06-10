"Самая высшая награда": готова ли Гагарина занять место Пугачевой

Полина Гагарина на пресс-конференции перед своим большим шоу в "Лужниках" подчеркнула свою уникальность и независимость в российском шоу-бизнеса. Она отказалась сравниваться себя с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, поскольку стремится к самостоятельности и оригинальности в творчестве. Таким образом Полина объяснила, что не готова занимать место покинувшей Россию певицы или чье-либо еще. Мол, дело вовсе не в титулах и званиях.

Гагарина акцентировала внимание на значении личного вклада и прямой связи с аудиторией, что является важным аспектом ее работы. Словами о высокой ценности отзывов и реакции публики после концертов певица дала понять, что чувствует глубокую связь с фанатами и стремление к созданию искреннего искусства.

"То, что мне пишут люди после концертов, <..> для меня самая высшая награда", – сказала вокалистка.



В свете этих заявлений, предстоящее шоу Полины Гагариной в "Лужниках" обещает стать не только демонстрацией музыкального мастерства 37-летней артистки, но и подтверждением ее философии как артистки, которая ценит уникальность и непосредственное общение со своей аудиторией. Концерт запланирован на 29 июня.