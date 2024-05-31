Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал

30 мая всю страну шокировала новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пять лет боролась с онкологией и не смогла ее победить. У 53-летней артистки осталась маленькая дочь и супруг. Пока общественность скорбела, рэп-исполнитель Потап поглумился над смертью знаменитости. Шквал хейта обрушился на певца, и тот вскоре удалил публикацию.

Теперь все посты Потапа в соцсетях сопровождаются гневными комментариями пользователей Сети. Музыканту грозят "отменой". Сам же артист решил нелепо оправдаться и заявил, что публикацию сгенерировали с помощью искусственного интеллекта, а он любил Заворотнюк и скорбит вместе со всеми.

"Приношу глубочайшие соболезнования семье! Мы с Анастасией были приятелями, не раз работали вместе. Я любил Настю. Светлая память Анастасии Заворотнюк, моей подруге, прекрасной актрисе и замечательному человеку", – высказался исполнитель хита "Чумачечая весна".

Напомним, Заворотнюк узнала о своем диагнозе почти сразу после рождения второй дочери Милы. Актриса мучилась от сильных головных болей и, заподозрив неладное, обратилась за помощью к медикам. Специалисты обнаружили у Анастасии опухоль головного мозга. На протяжении пяти лет актриса сражалась с онкологией, но вчера стало известно, что она скончалась.

Все это время семья тщательно оберегала Заворотнюк и скрывала все подробности ее лечения и состояния. Оттого поверить в произошедшее сложно даже коллегам. Многие выразили соболезнования семье и поделились воспоминаниями об Анастасии.

Ранее в Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк. Оно так и осталось непрочитанным.