Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния"

Сериал "Полицейский с Рублевки" вышел на экраны в 2016 году и побил все рейтинги. Вместе с этим невероятную славу получили и актеры, исполнившие в ленте главные роли. Так, Сергей Бурунов и Александр Петров из малоизвестных артистов в одночасье превратились в специалистов, заполучить которых мечтал любой режиссер. Их приглашали на интервью и ток-шоу, но, как оказалось, это только усугубило ситуацию.

Выяснилось, что оглушительный успех Бурунов и Петров вынести не смогли и подхватили "звездную болезнь". Об этом рассказал режиссер "Полицейского с Рублевки". Илья Куликов заявил, что артисты, которых он сделал популярными, докатились до "скотского состояния". Так, Сергей Бурунов загнул цены до 80 миллионов за эпизод и требовал сокращенные смены.

"Например: "Не хочу я 12 часов сниматься, хочу сниматься максимум 8 часов за миллион, потому что я очень важен", – процитировал артиста режиссер.

У Саши Петрова была другая проблема: любовь к алкоголю и невозможность о чем-либо договориться, рассказал Куликов. Именно поэтому режиссер решил не продлевать контракт с обоими актерами. После этого количество ролей у Сергея и Александра заметно снизилось.

Ранее Александр Петров поведал о неурядицах с детьми. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".