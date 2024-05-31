Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение

Лидия Уляшева, или, как теперь ее называют, диско-бабушка – главная поклонница российских звезд. 65-летняя пенсионерка из Коми регулярно посещает концерты артистов и "зажигает" в первых рядах. Часто на выступления главную возрастную тусовщицу пускают бесплатно. Особую популярность пенсионерка получила, когда попала на видео Сергея Лазарева. Ролик собрал миллионы просмотров.

После концерта исполнитель хита ... узнал, что Лидия Витальевна находится в тяжелом материальном положении: живет в крошечной комнатке, в которой из мебели только кровать и шкаф. Певец решил помочь бабушке. Сначала он хотел арендовать для нее квартиру, но после купил.

"Сначала Сергей Лазарев хотел снять квартиру, но все арендодатели отказывались от такой квартирантки, зная о ее популярности", – рассказала помощница бабушки Анита Буэр в эфире передачи "Звезды сошлись".

Теперь в доме Лидии Уляшевой есть все необходимое, включая диван и телевизор, отмечает помощница пенсионерки.

"Я в раю", – кричит на видео диско-бабушка кружась.





Впрочем, добрый жест Лазарева оценили не все. Оказалось, что артист только поселил пенсионерку в квартире, но оформил ее на себя, а не на Лидию Витальевну. К слову, на это были свои причины. Популярность диско-бабушки может навлечь на нее мошенников. Например, недавно объявилась сестра Уляшевой, которая теперь хочет забрать у нее дом в деревне.

Ранее Сергей Лазарев рассказал поклонникам о странном увлечении, чем шокировал их. Оказалось, певец коллекционирует парфюм. На его полке стоят стройные ряды флаконов с духами, которыми, судя по объему, он даже не использует.