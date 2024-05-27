Лазарев шокировал странным увлечением: Не могу остановиться, клиника

Сергей Лазарев нередко рекламирует различные парфюмерные ароматы. Рекламодатели обращаются к нему не просто из-за его известности и большой аудитории, которая следит за его обновлениям в социальных сетях. Дело в том, что артист является особым ценителем парфюмерии.

Недавно Сергей Лазарев показал свою коллекцию ароматов. Певец опубликовал кадры, на которых запечатлены стоящие на комоде десятки флаконов. Исполнитель хита "В самое сердце" признался, что коллекционирует парфюм, причем размеры коллекции не останавливают артиста, когда у него появляется желание приобрести еще несколько ароматов.

Сергей Лазарев рассказал, что во время посещения парфюмерных бутиков не может удержаться при виде понравившихся запахов.

"Я не могу остановиться. <...> Клиника", – написал певец в популярной соцсети.

Столь странное увлечение 41-летнего Сергея Лазарева шокировало его поклонников, и это неудивительно. Ведь невозможно представить, что певец опустошит абсолютно все флаконы за всю свою жизнь, тем более учитывая тот факт, что коллекция постоянно пополняется.