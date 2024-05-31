Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя"

Игорь Николаев и Наташа Королева были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Однако, пробыв в браке порядка девяти лет, они расстались, что было шоком для многих. Сейчас музыкант женат на Юлии Проскуряковой, а певица в браке с Сергеем Глушко. Однако о своем первом союзе исполнительница хита "Маленькая страна" до сих пор вспоминает с теплотой.

Многих удивляет, что в столь долгих отношениях у пары так и не появился ребенок. Оказалось, что Игорь Николаев долгое время уговаривал жену решиться на пополнение в семье, но у Королевой не было уверенности, что она справится с родительством. Ведь на момент знакомства с музыкантом ей было всего 16 лет, а когда они расписались, артистка только достигла совершеннолетия.

"Игорь очень хотел ребенка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям", – откровенно рассказала знаменитость.

Желание родить сына или дочку у Наташи Королевой появилось только к 25 годам. На тот момент ее брак с Николаевым уже почти распался, и пара готовилась к разводу. Певица посчитала, что беременеть в такой момент – не лучшая идея, поэтому на какое-то время забыла о материнстве.

После развода Королева познакомилась с Тарзаном, и первое же свидание с танцором пошло не по плану. Наташа забеременела, и на свет появился ее первенец, которого звезда эстрады назвала Архипом.

"До сих пор считаю, что я родила очень вовремя", – поделилась артистка.



Ранее сообщалось, что после новости об онкологии в дом Игоря Николаева пришла новая беда.