Бросил Америку ради нее: как Петр Чернышев добился Заворотнюк, однажды увидев ее по телевизору

Встреча с Анастасией Заворотнюк стала для Петра Чернышенко подарком судьбы. До того как задорная красотка навсегда украла его сердце, он успел пережить несколько кризисов в отношениях, закончить карьеру и переехать за границу.

До брака с актрисой у фигуриста дважды были серьезные отношения. Первой супругой Чернышева была спортсменка Наталья Анненко, с которой он выступал в США. Однако эта пара распалась, как только Петр сменил супругу на другую партнершу по фигурному катанию – Наоми Ланг. Наталья не смогла справиться с ревностью и спустя 7 лет брака подала на развод.

После расставания с супругой Чернышев действительно начал встречаться с Ланг, но сам уверял, что полюбил спортсменку только после развода. Однако и эти отношения спустя время завершились, а Петр вернулся в Россию.

На родине фигурист тренировал начинающих спортсменов и параллельно вел передачу на ТВ. Однажды, придя домой, Чернышев включил телевизор и не смог оторвать взгляд. На экране он увидел Заворотнюк и понял, что хочет навсегда связать судьбу с этой женщиной: путешествовать по миру, отвести детей в школу и встретить счастливую старость на берегу моря.





Познакомиться с Анастасией Заворотнюк у Чернышева получилось только через несколько месяцев. Фигурист и актриса вместе работали на шоу "Ледниковый период".

"Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд", – рассказывала о знакомстве с мужем знаменитость.

Предложение руки и сердца Чернышев сделал Анастасии буквально через несколько месяцев. Во время отдыха на курорте он пошел искупаться, а выйдя на берег, встал на одно колено. Пара тайно расписалась за несколько минут до закрытия ЗАГСа и уехала в свадебное путешествие в Крым, где состоялось их венчание.





Для полного счастья рядом со своей любимой Чернышеву не хватало только ребенка. Забеременеть самостоятельно в 47 лет у Заворотнюк не получалось, поэтому она решилась на процедуру ЭКО. В марте 2019 года супруги сообщили всем, что они стали родителями девочки, которую назвали Мила. А летом того же года стало известно о том, что Анастасия больна одной из самых тяжелых форм рака.





С того момента прошло уже пять лет, а фигурист все никак не может прийти в себя. Он полностью закрылся от прессы и удалил все свои социальные сети. Во время венчания с Анастасией спортсмен пообещал быть рядом с супругой в радости и печали, в болезни и здравии и смог сдержать свое слово.

Ранее было названо место прощания со скончавшейся Анастасией Заворотнюк.